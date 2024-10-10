ЦБ отменил ограничения полной стоимости кредита при ипотеке до апреля 2025 г

Банк России принял решение снять ограничение полной стоимости кредита (ПСК) при ипотеке для банков с 10 октября 2024 года. Оно будет действовать по 31 марта 2025 года, сообщатся на сайте регулятора.

Данная мера позволит кредитным организациям отразить в ипотечных ставках изменения финансового рынка, в том числе которые произошли из-за увеличения ключевой ставки.

При этом требования закона по предельному уровню ПСК не будут нарушены. Для прочих продуктов банков ограничение ПСК сохраняется.

Таким образом, заемщики продолжат получать ипотечные кредиты, хотя и по более высоким ставкам. Однако при этом стоимость жилья не будет завышена. Также риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут ограничены.

ЦБ уточнил, что отказ от ограничения ПСК в ипотеке могут ввести на постоянно основе. Такой вопрос прорабатывается.

Ранее стало известно, что ключевая ставка в РФ может вырасти еще на 3 процентных пункта к концу 2024 года. В итоге она может подняться до 22%.