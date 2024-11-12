ЦБ опроверг заявление, что Набиуллина пообещала снижать ставку с марта

Заявление об обещании председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной снижать ключевую ставку до уровня 2023 года, начиная с марта 2025 года, никогда не произносилось. Об этом РБК рассказал представитель Банка России.

Набиуллина во время выступления перед партией КПРФ не указывала, когда конкретно будет снижаться ключевая ставка. Ее размер будет меняться в зависимости от уровня инфляции, отметил источник.

До этого депутат Госдумы Мария Прусакова написала в Telegram-канале, что во время выступления перед партией КПРФ в ГД Набиуллина пообещала снижение ключевой ставки до уровня 2023 года, начиная с марта. Парламентарий поставила под сомнение заявление о том, что она достигнет этого показателя.

Ранее экс-глава ЦБ РФ Сергей Дубинин сказал, что в декабре Банк России, скорее всего, оставит ключевую ставку на уровне 21% годовых. Если она и вырастет, то на 1-2%.