Бывший глава Центробанка спрогнозировал дальнейшие изменения ключевой ставки

Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин поделился мнением, что с наибольшей вероятностью ЦБ РФ оставит ключевую ставку на отметке 21% годовых во время заседания 20 декабря. В случае принятия решения о ее повышении, увеличение может составить 100 или 200 базисных пунктов, что приведет к значениям 22% или 23%, сообщает Газета.ru .

По его словам, Центральный банк четко обозначил свою позицию — члены совета директоров имеют возможность повысить ключевую процентную ставку, как показала практика, на 200 базисных пунктов. В то же время, они могут принять решение и о повышении на 100 базисных пунктов.

Дубинин поделился, что представители Центробанка озвучили еще одну любопытную идею — повышение основной процентной ставки не способствует борьбе с инфляцией. Увеличение ставки не просто не приводит к снижению цен, но и не останавливает их рост.

«Поэтому, исходя из этого, можно оставить ключевую ставку и на том уровне, где она сегодня находится. Ну, то есть 21%. Я бы назвал этот сценарий более вероятным», — отметил экс-глава ЦБ РФ.