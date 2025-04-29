ЦБ: инфляция остается высокой, но рост цен в марте замедлился

В марте в 59 российских регионах страны цены выросли меньше, чем в феврале. При этом в целом инфляция все еще остается высокой, сообщает пресс-служба ЦБ .

По данным регулятора, наибольший рост цен показала сфера услуг. Цены на продовольственные товары также росли быстрыми темпами, а вот на непродовольственные — низкими, а в 18 регионах такая продукция даже подешевела.

В 46 регионах РФ годовая инфляция оказалась чуть выше, чем в целом по стране (10,34%), но в остальных она была либо меньше, либо на этом же уровне.

В ЦБ считают, что рост цен все еще высокий из-за того, что предложение товаров и услуг пока что отстает от спроса. Чтобы достичь снижения инфляции до 4% в 2026 году регулятор будет поддерживать высокие ставки.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «лекарством» для экономики РФ. Она акцентировала внимание на необходимости доведения этого курса до конца.