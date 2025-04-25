Эльвира Набиуллина назвала высокую ключевую ставку «лекарством» для экономики РФ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина охарактеризовала высокую ключевую ставку как «лекарство» для экономики страны, акцентировав внимание на необходимости доведения курса до конца, сообщает «Царьград» .

«Это сравнение, все-таки к нему надо относиться с очень важной оговоркой. Высокая ключевая ставка, жесткая денежно-кредитная политика — это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях, разными странами весьма эффективное лекарство», — отметила она.

Стоит отметить, что Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, составляющем 21% годовых.

По информации ЦБ, хотя инфляция постепенно замедляется, ее уровень остается существенным. Текущие данные указывают на постепенное восстановление сбалансированного экономического роста. В связи с этим регулятор намерен удерживать жесткие денежно-кредитные условия для достижения целевого показателя инфляции к 2026 году.