ЦБ: годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%

По оценке на 2 июня годовая инфляция в России замедлилась до 9,8%. Все это влияние жесткой денежно-кредитной политики, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

«В снижении инфляционного давления все больше проявляется влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос. В то же время ценовая динамика неоднородна по компонентам», — сообщается на сайте Банка России.

Особенно можно увидеть эффект от жесткой ДКП в снижении роста цен на непродовольственные товары. Что касается продовольственных товаров, инфляционное давление все еще остается высоким.

6 июня по итогам заседания ЦБ снизил ключевую ставку на 1% — до 20%. Это произошло впервые почти за три года.