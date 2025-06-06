Банк России опустил ключевую ставку до 20%

На заседании совета директоров Центробанка России в пятницу было принято решение понизить ключевую ставку до отметки в 20%. Это произошло впервые почти за 3 года, сообщает пресс-служба регулятора.

До этого момента ключевая ставка в России составляла 21% и оставалась неизменной с октября прошлого года. До этого она была 19%.

Ранее доцент факультета политологии МГУ, кандидат экономических наук Юрий Юденков поделился мнением, что уменьшение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании может произойти, но только символически. Например, ее могут понизить до 20%.

Также гендиректор компании Frank Auto Ирина Франк рассказала РИАМО, что в стране за январь-мая этого года отмечено понижение объема продаж новых машин на 28%. Это результат сложного переплетения экономических и рыночных факторов. Главная причина таких показателей, по мнению эксперта, сдерживающее влияние высокой ключевой ставки ЦБ на потребительский и деловой спрос.