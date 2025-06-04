«Может символически снизиться»: эксперт спрогнозировал изменения ключевой ставки

Экономист Юденков: ЦБ если и снизит ключевую ставку, то только символически

Доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании может произойти, но только символически — например, к 20% с имеющихся 21%.

«В уже известном споре Костина на 10 щелчков, я стою на позиции Костина, что, скорее всего, будет незначительно, наверное до 20%, снижение ключевой ставки. Что это для экономики будет значить в данный момент, если только на 1%, — ничего», — сказал Юденков в эфире радио Sputnik.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил пари «на 10 щелчков» заместителю председателя банка Дмитрию Пьянову. Костин также спрогнозировал снижение ключевой ставки, а Пьянов — сохранение.

По его словам, таким образом Банк России просто символически обозначит, что он реагирует на потребности экономики.