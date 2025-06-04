«Может символически снизиться»: эксперт спрогнозировал изменения ключевой ставки
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Доцент факультета политологии МГУ им. Ломоносова, кандидат экономических наук Юрий Юденков заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ на ближайшем заседании может произойти, но только символически — например, к 20% с имеющихся 21%.
«В уже известном споре Костина на 10 щелчков, я стою на позиции Костина, что, скорее всего, будет незначительно, наверное до 20%, снижение ключевой ставки. Что это для экономики будет значить в данный момент, если только на 1%, — ничего», — сказал Юденков в эфире радио Sputnik.
Ранее глава ВТБ Андрей Костин предложил пари «на 10 щелчков» заместителю председателя банка Дмитрию Пьянову. Костин также спрогнозировал снижение ключевой ставки, а Пьянов — сохранение.
По его словам, таким образом Банк России просто символически обозначит, что он реагирует на потребности экономики.