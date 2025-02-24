Три основные международные валюты подорожают к рублю 25 февраля

ЦБ РФ: рубль ослаб по отношению к доллару, евро и юаню

Рубль ослаб по отношению к доллару, евро и юаню. 25 февраля три основных международных валюты подорожают, сообщается на сайте Центробанка России .

В субботу юань стоил 12,0430 рублей. 25 февраля он подорожает до 12,0634.

Доллар на выходных стоил 88,1676 рублей. 25 февраля он подорожает до 88,2065.

Евро в субботу стоил 92,0152 рублей. 25 февраля он подорожает до 92,5162 рублей.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников сказал, что рынок стал более волатильным. Это произошло, поскольку биржевой механизм валютного курса страны фактически разрушен.