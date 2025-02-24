Решетников объяснил причины волатильности валютного курса в России
Фото - © РИА Новости
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рынок стал более волатильным, потому что биржевой механизм валютного курса страны фактически разрушен, сообщает «Прайм».
«Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — добавил Решетников.
Мосбиржа попала под американские санкции 12 июня прошлого года. Торги евро и долларом приостановили. Они были перенесены на внебиржевой рынок.
Ранее Решетников заявил, что значительная часть инфляции в стране вызвана структурными изменениями потребления. Он подчеркнул, что повышение стоимости молочной продукции обусловлено изменением потребительских предпочтений населения в связи с ростом уровня доходов.