Решетников объяснил причины волатильности валютного курса в России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что рынок стал более волатильным, потому что биржевой механизм валютного курса страны фактически разрушен, сообщает «Прайм» .

«Мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов», — добавил Решетников.

Мосбиржа попала под американские санкции 12 июня прошлого года. Торги евро и долларом приостановили. Они были перенесены на внебиржевой рынок.

Ранее Решетников заявил, что значительная часть инфляции в стране вызвана структурными изменениями потребления. Он подчеркнул, что повышение стоимости молочной продукции обусловлено изменением потребительских предпочтений населения в связи с ростом уровня доходов.