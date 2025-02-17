Тренд на возвращение: сколько зарубежных компаний могут вновь прийти в Россию?

Kokoc Group: более 300 зарубежных компаний могут вернуться в Россию в 2025 году

Ушедшие из России иностранные бренды могут вернуться в 2025 году. В Kokoc Group прогнозируют, что такое решение примут 350 зарубежных компаний, сообщает Газета.ru .

В I квартале 2022 года из РФ ушли или приостановили свою деятельность 560 компаний, но уже во II квартале того же года вернулись 15 фирм. В IV квартале прошлого года состоялось возвращение 235 компаний.

В Kokoc Group считают, что тренд на возвращение ушедших брендов продолжится и в этом году. Они спрогнозировали, что могут вернуться уже 350 компаний.

При таком сценарии ожидается увеличение маркетинговых расходов на российском рынке в 2025 году. Между тем эксперты спрогнозировали, что крупные иностранные бренды, несмотря на остановку рекламной активности на 3 года, сохранят свое влияние на покупателей.

Однако зарубежные компании, которые захотят вернуться в РФ, все же столкнуться с трудностями. В первую очередь это коснется брендов из категории товаров повседневного пользования. Это связано с изменившейся рыночной конъюнктурой, снижением покупательской способности и конкуренцией за платежеспособный спрос среди компаний.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что иностранные бренды могут вернуться в Россию на конкурентной основе. При этом он отметил, что не видел от западных компаний сообщений о том, что они собираются возвращаться.