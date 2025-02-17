Песков: иностранные бренды могут вернуться в Россию на конкурентной основе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Россию иностранные бренды действительно могут вернуться, но на конкурентной основе, пишет ТАСС .

«Мы, честно говоря, не видели каких-то сообщений со ссылкой на сами западные бренды, что они собираются возвращаться в Москву», — заявил Песков, подчеркивая, что такое возвращение возможно.

Песков подчеркнул, что возвращение на тот или иной рынок возможно на конкурентной основе, и это абсолютно нормально и соответствует мировой торговой практике. При этом такой сценарий развития событий был бы в интересах россиян.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в Россию в ближайшее время могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard. Но после возвращения им будет гораздо сложнее встроиться в рынок, который адаптировался к их отсутствию.