Депутат Госдумы предрек скорое возвращение Visa и Mastercard в РФ

Депутат Аксаков уверен, что Visa и Mastercard скоро вернутся в Россию

В ближайшее время в Россию могут вернуться платежные системы Visa и Mastercard, которые снова начнут предлагать свои услуги. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС .

«Я думаю, что они в ближайшее время вернутся и будут предлагать свои услуги. Потому что они потеряли большой рынок и будут стремиться войти в этот рынок, но будет уже, конечно, сложнее», — отметил парламентарий.

Международные платежные системы Visa и Mastercard останутся незаменимыми для транзакций в западном направлении, считает депутат. Однако их возвращение на российский рынок может столкнуться с серьезными препятствиями, поскольку отечественные пользователи уже адаптировались к национальной платежной инфраструктуре.

Аксаков особо отметил, что сложности интеграции этих платежных систем обусловлены укоренившейся привычкой россиян к местным финансовым сервисам.

Ранее сообщалось, что у части российских карт с платежными системами Visa и Mastercard истекли сроки сертификатов безопасности.