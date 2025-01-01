У части российских карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности
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У части российских карт Visa и Mastercard истекли сертификаты безопасности. Банки смогут самостоятель, но определять, принимать ли такие карты к оплате, сообщает Газета.ru.
По данным Центробанка РФ, проблема может коснуться около 1% россиян. Карты могут не сработать в некоторых POS-терминалах и банкоматах. При этом операции по данным картам продолжатся.
Сертификаты обновлялись до выхода международных платежных систем Visa и MasterCard из России после начала специальной военной операции на Украине.
Ранее в Центробанке раскрыли, насколько подорожали банковские карты россиян на черном рынке. При этом карты дропперов «живут» всего сутки.