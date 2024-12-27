В ЦБ РФ раскрыли, насколько подорожали банковские карты россиян на черном рынке

ЦБ РФ: банковские карты россиян на черном рынке подорожали в 6 раз

Карты дропперов, которые приобретают для проведения нелегальных переводов и обналичивания средств, подорожали на черном рынке. Теперь они стоят 30-40 тыс. рублей, однако «живут» всего сутки, рассказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля. Об этом сообщает РБК .

В 2024 году цена дропперской карты увеличилась в 6 раз. Раньше она стоила 5-6 тыс. рублей, а теперь подорожала до 30-40 тыс. рублей.

При этом преступникам приходится менять счета дропперов в огромных количествах каждый день. Сотрудники банков научились их быстро идентифицировать и блокировать.

Дропперы — люди, которые за деньги продают свои банковские карты. На них преступник получает зачастую добытые нелегальным путем деньги.

Шабля добавил, что дропперов выявляют с помощью искусственного интеллекта. Такие счета обнаруживают зачастую в течение суток. Иногда раскрыть преступную схему удается за несколько минут.

Ранее в ЦБ РФ сообщили, что примерно 13% россиян переводят деньги в онлайн-казино, криптовалютные обменники, пиратские сайты или магазины с запрещенными веществами. При этом около 10 млн человек отправляли средства на карты дропперов.