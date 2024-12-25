ЦБ: около 10 млн клиентов банков перевели деньги на карты дропперов

В Центробанке посчитали, что порядка 13% трудоспособных россиян совершают платежи в адрес онлайн-казино, криптообменников, пиратских сайтов или наркошопов, сообщает РБК .

«По нашим оценкам, за последнее время около 10 млн плательщиков совершали переводы на дропперские карты. Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту», — сказал глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

По его словам, это внушительное число. При этом объемы операций составляют существенную долю теневой экономики РФ.

Он пояснил, что для службы финмониторинга Банка России счета дропов (или дропперов) — это не те, что скомпрометированы мошенническими операциями без согласия клиентов. А это множество карт дропов, обслуживающих теневой бизнес с россиянами. Есть большие неформальные площадки теневых финуслуг, которые используют сотни и тысячи карт дропов.

Шабля добавил, что регулятор отслеживает активность организаторов дропперских схем и раскрывает дропов с помощью баз платежной информации. В основном речь идет про обезличенные данные, в которых есть только цифровой идентификатор платежного реквизита клиента.