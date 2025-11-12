сегодня в 04:27

Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе на фоне роста цен

Американский президент Дональд Трамп пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию, сообщает РИА Новости .

«Мы снизим некоторые тарифы. Мы завезем кофе», — сказал он.

Годовой индекс цен на кофе в США — один из компонентов общей инфляции — увеличился до 18,9% по итогам сентября.

Ранее после переговоров с представителями КНР, министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной отмене планов по введению стопроцентных пошлин на китайскую продукцию.

