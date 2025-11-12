Трамп пообещал снизить пошлины США на кофе на фоне роста цен
Американский президент Дональд Трамп пообещал снизить тарифы на кофе на фоне роста цен на эту продукцию, сообщает РИА Новости.
«Мы снизим некоторые тарифы. Мы завезем кофе», — сказал он.
Годовой индекс цен на кофе в США — один из компонентов общей инфляции — увеличился до 18,9% по итогам сентября.
Ранее после переговоров с представителями КНР, министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной отмене планов по введению стопроцентных пошлин на китайскую продукцию.
