Бессент подтвердил, что США могут отказаться от пошлин против Китая

После переговоров с представителями КНР, министр финансов США Скотт Бессент заявил о возможной отмене планов по введению стопроцентных пошлин на китайскую продукцию, пишет РИА Новости .

По словам Бессента, власти США рассматривают вариант приостановки введения новых тарифов, чтобы создать условия для прямой встречи и обсуждения спорных вопросов в сфере торговли между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

«Президент Трамп обеспечил меня значительными аргументами в переговорном процессе, в виде угрозы введения 100%-х пошлин. Я считаю, что нам удалось достичь достаточно солидной базы, которая позволит избежать этих мер и обсудить с китайскими коллегами широкий спектр вопросов», — рассказал Бессент.

Ранее сообщалось, что торгово-экономические переговоры между Китаем и США прошли в Куала-Лумпуре 25 и 26 октября. Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, а американскую — Бессент.

До этого, 9 октября, Министерство торговли КНР сообщило о введении с 8 ноября экспортного регулирования на определенный перечень товаров, включая материалы, связанные с редкоземельными элементами средней и высокой массы, литий-ионные аккумуляторы и анодные материалы из искусственного графита, оборудование для добычи и обработки редкоземельных металлов, сырье и высокопрочные материалы. В ответ на это 10 октября президент Трамп заявил, что уже с начала ноября или даже раньше США могут установить стопроцентную пошлину на китайские товары, что превысит существующие ставки, и объяснил это «жесткой политикой» Китая в области торговли.

