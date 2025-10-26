США и КНР добились определенного консенсуса в торгово-экономических переговорах
По итогам торгово-экономических переговоров между Китаем и США, прошедших в Малайзии, стороны пришли к определенному взаимопониманию, хотя каждая из стран осталась при своих убеждениях. Об этом сообщил представитель КНР на международных торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган, пишет РИА Новости.
По его словам, делегации из Америки и Китая обсудили широкий спектр тем, в том числе экспортные ограничения, тарифы на фентанил, сотрудничество в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических веществ, продление моратория на введение новых пошлин и дальнейшее увеличение объемов торговли.
Ли Чэнган подчеркнул, что обсуждение упомянутых вопросов было плодотворным.
«Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы», — заявил Ли Чэнган.
По его словам, следующим этапом переговоров станет согласование достигнутых договоренностей внутри каждой из стран.
