сегодня в 15:41

США и КНР добились определенного консенсуса в торгово-экономических переговорах

По итогам торгово-экономических переговоров между Китаем и США, прошедших в Малайзии, стороны пришли к определенному взаимопониманию, хотя каждая из стран осталась при своих убеждениях. Об этом сообщил представитель КНР на международных торговых переговорах, замминистра коммерции Ли Чэнган, пишет РИА Новости .

По его словам, делегации из Америки и Китая обсудили широкий спектр тем, в том числе экспортные ограничения, тарифы на фентанил, сотрудничество в сфере борьбы с нелегальным оборотом наркотических веществ, продление моратория на введение новых пошлин и дальнейшее увеличение объемов торговли.

Ли Чэнган подчеркнул, что обсуждение упомянутых вопросов было плодотворным.

«Американская сторона заняла твердую позицию, а Китай решительно отстаивает свои интересы», — заявил Ли Чэнган.

По его словам, следующим этапом переговоров станет согласование достигнутых договоренностей внутри каждой из стран.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.