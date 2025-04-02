Трамп подписал указ о введении с 3 апреля пошлин на импорт автомобилей

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, сообщает РИА Новости .

По его словам, это необходимо для защиты «национальной безопасности».

«Импорт автомобилей и определённых автозапчастей продолжает угрожать национальной безопасности США», — говорится в документе.

Ранее доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков рассказал, что введение пошлины 25% на импорт автомобилей в США — это логичное продолжение «торговых войн» президента США Дональда Трампа, цель которых — нанести экономический удар по индустриям и экономике ЕС. Трамп не раз заявлял, что европейцы должны покупать американские автомобили.