Trafigura: цены на нефть Brent могут упасть до 60 долларов за баррель

Международный сырьевой трейдер Trafigura спрогнозировал скорое падение цен на нефть марки Brent до 60 долларов за баррель. Таким образом ее стоимость может упасть на 16% с текущих уровней, сообщает РБК .

По данным компании, нефтяные котировки уже потеряли около 10% за последнюю неделю. В понедельник, по состоянию на 13:22 по московскому времени, ноябрьские фьючерсы на нефть Brent торговались на уровне 71,45 доллара за баррель. Trafigura предупреждает, что цены могут упасть еще примерно на 16%.

Цена нефти снижается с начала июля. На прошлой неделе она опускалась до минимальных показателей с марта 2023 года.

В нефтетрейдере Gunvor уверены, что снижение связано с избыточным предложением: в мире добывается больше нефти, чем потребляется.

Ранее банк Morgan Stanley снизил прогноз цены на нефть Brent в четвертом квартале до 75 долларов за баррель. Как отметили в организации, дефицит на нефтяных рынках сохраняется, но какое-то время его уровень вряд ли будет меняться.