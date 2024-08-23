Банк Morgan Stanley снизил прогноз цены барреля Brent до $80 на конец года

Американский банк Morgan Stanley понизил с 85 долларов до 80 долларов за баррель на нефть марки Brent на четвертый квартал 2024 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на MarketWatch.

Согласно прогнозам банка, за аналогичный период, но уже в 2024 году, цена нефти Brent также снизится — с 76 долларов за баррель до 75 долларов.

Аналитики считают, что до конца третьего квартала 2024 года спрос на нефть Brent будет превышать предложение, но к концу года в этом вопросе баланс все-таки установится. При этом в следующем году предложений, наоборот, будет больше, чем спроса.

«Дефицит на нефтяных рынках сохраняется, но какое-то время его уровень вряд ли будет меняться», — отметили в Morgan Stanley.