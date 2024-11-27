Trading Economics: цена на кофе сорта арабика побила рекорд 1972 года

Стоимость кофе сорта арабика достигла рекордного уровня с 1972 год. Это связано с возможными проблемами урожаем данного сорта зерна в Бразилии, сообщает газета «Ведомости» .

По данным агрегатора Trading Economics, на торгах в Нью-Йорке котировки увеличились более чем на 3% и достигли 3,2 доллара за фунт.

На неблагоприятный прогноз по урожаю зерновых культур повлияла засуха, которая охватила Бразилию в период цветения кофейных деревьев.

По информации американского Минсельхоза, производство бразильского кофе в 2024–2025 годах составит 66,4 млн тонн, что меньше предыдущих данных. При этом на сегодняшний день запасы арабики в Бразилии на 26% меньше аналогичного показателя прошлого сезона.

Ранее стало известно, что закупочные цены на кофе сорта арабика в России выросли на 20%. Рост связан с ценами на кофейной бирже и курсом доллара.