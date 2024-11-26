Из-за курса доллара и биржи: в России растут цены на кофе

Мировые цены на арабику достигли 13-летнего максимума, а закупочные цены на кофе в России выросли на 20%, сообщает «МИР 24» .

По словам главы PR-отдела компании по обжарке спешелти-кофе Екатерины Гориной, рост связан с ценами на кофейной бирже и курсом доллара. Рынок кофе очень волатилен, а биржевой ценник зависит от фундаментальных факторов: баланса спроса и предложения и спекулятивных нюансов.

«Сейчас на формирование цены на кофе влияют оба фактора. С начала этой осени осуществлять международные платежи стало еще сложнее, и банки подняли комиссии за их проведение», — сказала Горина.

В свою очередь PR-менеджер сети французских кофеен-пекарен Данила Пивоваров заявил, что повышение цен связано с проблемами с урожаем в Бразилии и Африке: сегодня оттуда уже в разы меньше поставок, а некоторые страны Африки вообще полностью запретили экспорт кофе.