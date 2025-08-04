«Торговцы смертью не нужны»: глава Вологодчины заявил об уходе «Красного и белого»

Сеть магазинов «Красное и Белое» с 1 августа прекратила работу в Вологодской области. Действие лицензии досрочно прекращено по заявлению владельца — ООО «Альфа-М». Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале .

По его словам, уход «Красного и белого» стал «логичным следствием принятия закона области об ограничении продажи алкоголя». Губернатор уточнил, что всем гражданам, которые потеряют из-за этого рабочие места, будет оказана помощь в поиске работы.

Филимонов также порекомендовал владельцам помещений, где располагались магазины сети, «взвешенно подходить к вопросам аренды». По его словам, стоит отдать предпочтение бизнесу, развивающемуся в сфере общественного питания. Власти области, в свою очередь, готовы помочь предпринимателям, предоставив им льготные займы на создание кафе, пекарен и т. д.

Губернатор уточнил, что всего с начала года в области закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничений 346 алкомаркетов.

В конце июля Филимонов сообщил, что в области временно запретили продажу алкогольной продукции в 58 магазинах сети «Красное и белое». У компании было приостановлено действие лицензии из-за выявленных нарушений.