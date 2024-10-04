Топилин поблагодарил Воробьева за высокую включенность в развитие ОЭЗ

Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин выступил с приветственным словом на II Международном форуме особых экономических зон — 2024, во время которого поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева за высокую включенность в развитие ОЭЗ.

«Хотел бы поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, на территории которого мы находимся. Во многом от губернатора зависит, развиваются ли свободные особые экономические зоны или такие инициативы не поддерживаются. Я глубоко убежден, что от руководителя региона очень многое зависит и, наверное, это может быть даже половина успеха», — подчеркнул Топилин на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также выступил с приветственным словом. Он отметил, что форумы по ОЭЗ очень важны для обсуждения возникающих вопросов по развитию таких территорий.

Глава Московской области подчеркнул, что власти региона заинтересованы в дальнейшем развитии и расширении особых экономических зон в Подмосковье. На примере Дубны он заявил, что такие территории не остаются без внимания.