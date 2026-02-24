Тонны молока сливают в землю из-за ссоры аграриев с заводом под Екатеринбургом

В Свердловской области тонны молока сливают прямо в землю из-за конфликта между аграриями и Ирбитским молочным заводом. По словам председателя кооператива Натальи Баженовой, из-за этой ситуации 24 семьи оказались на грани выживания, сообщает URA.RU .

Баженова рассказала, что 22 февраля закупщиков пригласили на завод. Директор заявил, что кооператив больше не может закупать молоко, потому что в скором времени этого продукта не будет. Якобы трех закупщиков в районе достаточно.

«Я пояснила, что закупочная цена в районе занижена, из-за чего люди вынуждены сдавать скот. В ответ прозвучало: „Я всем подниму цену на приемку молока на 2 рубля, а вам — нет“», — передала председатель кооператива диалог с директором.

Через два дня завод перестал принимать молоко, а председателю заявили, что кооператив должен усвоить урок. Но в чем он заключался, Баженова так и не поняла.

«В том, что мы установили более высокую закупочную цену, и люди стали переходить к нам?» — задается вопросом Баженова в обращении на имя губернатора Дениса Паслера.

Директор завода заявил, что на самом деле причина в качестве сырья. По его словам, председатель знала об этом, но настаивала, что молоко принимать нужно. Однако результаты анализов другой лаборатории, которые предоставила председатель, показывает — молоко качественное. В итоге тонны сырья сливают прямо в землю, что очевидцы запечатлели на видео.

