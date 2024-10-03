Тони Бруно оценил разработку тяжелой ракеты Vulcan менее 7 млрд долларов

Глава компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно сообщил, что стоимость новой тяжелой ракеты Vulcan не превышает 7 миллиардов долларов, что соответствует рамкам «практического правила» в разработках такого плана, пишет «Лента.ру» со ссылкой на SpaceNews.

«Vulcan не выходит за рамки практического правила», — заявил Бруно, отметив, что на создание ракеты потратили менее 10 млрд долларов.

Компания потратила более одного миллиарда долларов на создание инфраструктуры, которая обеспечит пуски новой тяжелой ракеты. В эту же сумму входит расширение производственных мощностей, которые потребуются в будущем для запуска Vulcan.

Ранее весной 2024 года состоялся пуск ракеты «Ангара-А5». Этот запуск переносили дважды. В 2030 году планируют запустить ракету «Ангара-А5В» тяжелого класса с водородной третьей ступенью.