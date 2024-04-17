Первый пуск ракеты «Ангара-А5В» наметили на 2030 год

Борисов: старт «Ангары-А5В» может пройти в 2030 году при наличии финансирования

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что при наличии финансирования первый старт ракеты «Ангара-А5В» тяжелого класса с водородной третью ступенью может пройти на космодроме Восточный в 2030 году, сообщает РИА Новости .

«При условии продолжения финансирования работ в достаточном объеме летные испытания этой ракеты-носителя планируются в 2030 году», — сказал Борисов.

Он добавил, что дання ракета позволит обеспечивать выведение на низкую околоземную орбиту полезных нагрузок массой до 38 тонн. Ракету-носитель будут применять для отправки автоматических межпланетных станций и аппаратов для исследования планет Солнечной системы и дальнего космоса.

11 апреля ракета «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный. До этого ее старт дважды отменяли — 9 и 10 апреля. Ракета успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион».