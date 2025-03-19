Точки для сбыта фальсификата: Россельхознадзор — об итогах проверок «Светофора»
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Торговые точки «Светофор» представляют собой место реализации контрафактных товаров в России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Результаты проверок, проведенных ведомством в сети магазинов «Светофор», подтвердили предположение о том, что данная торговая площадка является каналом сбыта фальсифицированной продукции.
В ходе многочисленных инспекций торговых точек в различных регионах России в феврале и марте текущего года были выявлены серьезные нарушения технических регламентов и ветеринарного законодательства. Кроме того, был обнаружен оборот фальсифицированных товаров.
В Россельхознадзоре добавили, что все небезопасные продукты были утилизированы. В ряде российских регионов проводятся дополнительные проверки, согласованные с органами прокуратуры.
Ранее стало известно, что торговая сеть «Светофор» планирует обжаловать решения о приостановке деятельности магазинов. В руководстве компании отметили, что решения о приостановке работы торговых точек не имеют правовых оснований.