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Россельхознадзор: магазины «Светофор» стали точками для сбыта фальсификата в РФ

Торговые точки «Светофор» представляют собой место реализации контрафактных товаров в России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Результаты проверок, проведенных ведомством в сети магазинов «Светофор», подтвердили предположение о том, что данная торговая площадка является каналом сбыта фальсифицированной продукции.

В ходе многочисленных инспекций торговых точек в различных регионах России в феврале и марте текущего года были выявлены серьезные нарушения технических регламентов и ветеринарного законодательства. Кроме того, был обнаружен оборот фальсифицированных товаров.

В Россельхознадзоре добавили, что все небезопасные продукты были утилизированы. В ряде российских регионов проводятся дополнительные проверки, согласованные с органами прокуратуры.

Ранее стало известно, что торговая сеть «Светофор» планирует обжаловать решения о приостановке деятельности магазинов. В руководстве компании отметили, что решения о приостановке работы торговых точек не имеют правовых оснований.