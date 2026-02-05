сегодня в 17:13

Тепличный комплекс в Орехово-Зуевском округе начнет поставки свежих огурцов в 2026 г

Тепличный комплекс ЗАО «Аграрное» в Орехово-Зуевском округе начнет поставки первого урожая свежих огурцов 2026 года в конце февраля, сообщает пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Заместитель главы Орехово-Зуевского городского округа Ирина Говорова 5 февраля посетила тепличный комплекс ЗАО «Аграрное», специализирующийся на выращивании овощных культур. Она отметила, что даже зимой в теплицах поддерживается благоприятный микроклимат для растений.

По словам Ирины Говоровой, предприятие ежегодно выращивает более 1,5 тысячи тонн овощей закрытого грунта. Продукция поступает на рынки Орехово-Зуевского округа и соседних муниципалитетов. Первые свежие огурцы нового урожая поступят в продажу уже в конце февраля.

В ходе визита обсудили развитие предприятия и подготовку к весенним полевым работам. По итогам 2025 года объем производства агропромышленного комплекса Орехово-Зуевского округа превысил 3,8 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.