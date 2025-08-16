Telegraph: в Евросоюзе допустили отмену санкций против РФ в случае перемирия

Европейский союз может отменить некоторые санкции против РФ, если та даст согласие на завершение огня на Украине. Брюссель пойдет на этот шаг, если Москва прекратит боевые действия на протяжении конкретного времени, которое не называется, рассказали The Daily Telegraph источники, сообщает ТАСС .

Послы государств Евросоюза проводят встречу в Брюсселе по итогам саммита президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, которая прошла 15 августа на Аляске. Они думают над тем, что государства ЕС смогли бы предложить для установления перемирия на Украине.

Странам Евросоюза нужно определиться со сроком, в течение которого Россия должна выполнить условия для отказа от санкций в обмен на завершение боевых действий.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что Украина может надеяться на «непоколебимую» солидарность государств ЕС во время мирного урегулирования конфликта с РФ. Главы стран Европы положительно оценивают действия президента США Дональда Трампа по завершению боестолкновений.