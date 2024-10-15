Telegram заплатит четырехмиллионный штраф в бюджет России
Суд: мессенджер Telegram оштрафован на 4 млн рублей
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Российский суд посчитал виновным мессенджер Telegram в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. Компании придется заплатить многомиллионный штраф, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Постановление вынес Таганский районный суд 15 октября. Компания Telegram должна будет заплатить штраф в размере 4 млн рублей.
Ранее суд оштрафовал Google на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора. Компания совершила правонарушение по части 4 статьи 19.7.10 КоАП России.