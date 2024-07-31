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Суд оштрафовал Google на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора

Столичный суд оштрафовал компанию Google LLC на 5 млн рублей за невыполнение предписания Роскомнадзора, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Компанию признали виновной в административном правонарушении по части 4 статьи 19.7.10 КоАП РФ.

Ранее Google неоднократно был оштрафован за неудаление запрещенных в России сведений и недостоверной информации о СВО.

В конце 2021 года фирма стала первой компанией, на которую наложили оборотный штраф по части 5 статьи 13.41 КоАП РФ. Его размер составил 7,2 млрд рублей.