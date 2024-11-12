ТАСС: ЕП готовит запрет прохода российских танкеров через Ла Манш

В Европарламенте хотят запретить ходить российским танкерам через Ла Манш

В Европарламенте готовят резолюцию о запрете прохождения российских танкеров с нефтью через пролив Ла Манш между Францией и Великобританией, пишет ТАСС.

Резолюция с призывом к европейским странам об ограничении судоходства будет вынесена на голосование на сессию Европарламента в Страсбурге в конце ноября.

В октябре Великобритания ввела санкции против 18 российских нефтяных танкеров и четырёх танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

Ранее в США призвали к более жестким ограничениям в отношении теневого флота танкеров и поставок российской нефти на мировой рынок.