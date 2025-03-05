Свыше 40 тыс изделий для сна и отдыха сшили на швейной фабрике Подмосковья за год

Итоги работы за прошедший год подвели на Волоколамской швейной фабрике. За 12 месяцев предприятие выпустило более 40 тысяч изделий, включая 12 тысяч женских домашних костюмов и семь тысяч мужских брюк, сообщает пресс-служба администрации округа.

Волоколамская швейная фабрика работает в городе с 1944 года. Раньше она относилась к Московскому швейному заводу и занималась производством дубленок и кожаных курток.

Сегодня предприятие изготавливает одежду для сна и отдыха — ночные сорочки, пижамы, халаты, как для мужчин, так и для женщин. Также шьют деловые костюмы, платья, шорты и многое другое, даже одежду для животных.

Гендиректор фабрики Наталья Алексеева отметила, что за прошлый год на фабрике сшили более 12 тысяч домашних женских костюмов и более 7 тысяч мужских брюк. А всего было изготовлено более 40 тысяч изделий для отдыха и сна.

«Приятно, что деятельность наших предприятий соответствует духу времени и руководители компаний держат руку на пульсе. Во время коронавируса компания изготавливала маски, когда началась спецоперация — производили экипировку для бойцов СВО», — говорит глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Она также отметила, что работники фабрики — это профессионалы, преданные своему делу. Многие трудятся здесь десятилетиями, передавая опыт молодым специалистам.

Волоколамская швейная фабрика это современное, динамично развивающееся предприятие, которое вносит свой вклад в экономику муниципального округа. Здесь трудятся более 40 человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.