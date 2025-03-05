Свыше 40 тыс изделий для сна и отдыха сшили на швейной фабрике Подмосковья за год
Фото - © Пресс служба администрации Волоколамского округа
Итоги работы за прошедший год подвели на Волоколамской швейной фабрике. За 12 месяцев предприятие выпустило более 40 тысяч изделий, включая 12 тысяч женских домашних костюмов и семь тысяч мужских брюк, сообщает пресс-служба администрации округа.
Волоколамская швейная фабрика работает в городе с 1944 года. Раньше она относилась к Московскому швейному заводу и занималась производством дубленок и кожаных курток.
Сегодня предприятие изготавливает одежду для сна и отдыха — ночные сорочки, пижамы, халаты, как для мужчин, так и для женщин. Также шьют деловые костюмы, платья, шорты и многое другое, даже одежду для животных.
Гендиректор фабрики Наталья Алексеева отметила, что за прошлый год на фабрике сшили более 12 тысяч домашних женских костюмов и более 7 тысяч мужских брюк. А всего было изготовлено более 40 тысяч изделий для отдыха и сна.
«Приятно, что деятельность наших предприятий соответствует духу времени и руководители компаний держат руку на пульсе. Во время коронавируса компания изготавливала маски, когда началась спецоперация — производили экипировку для бойцов СВО», — говорит глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
Она также отметила, что работники фабрики — это профессионалы, преданные своему делу. Многие трудятся здесь десятилетиями, передавая опыт молодым специалистам.
Волоколамская швейная фабрика это современное, динамично развивающееся предприятие, которое вносит свой вклад в экономику муниципального округа. Здесь трудятся более 40 человек.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.
«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.