Суд взыскал с немецкого UniCredit Bank 172 млн евро в пользу «Юникредит банка»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российской структуры итальянской группы UniCredit и взыскал с немецкого подразделения группы UniCredit Bank GmbH более 172,1 млн евро или около 18,2 млрд рублей, сообщает РИА Новости .

Российский «Юникредит банк» выступил гарантом исполнения обязательств концерна Siemens в рамках его контрактов с РЖД, связанных с поставкой поездов. После того как Siemens отказался от исполнения этих контрактов в 2022 году, и последующих судебных разбирательств, завершившийся в пользу РЖД, «Юникредит банк» был вынужден произвести выплаты в пользу ж/д компании.

Впоследствии российский банк, действуя в порядке регресса, обратился в суд с иском к немецкому UniCredit Bank, требуя выплаты по выданным им контргарантиям.

В ходе судебного разбирательства, состоявшегося в среду, суд первой инстанции частично удовлетворил иск, снизив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика были взысканы проценты за период до фактического исполнения обязательств.

Ранее стало известно, что с 1 ноября текущего года «ЮниКредит Банк» прекратит начисление процентов по единственному накопительному счету. Кредитная организация входит в список системно значимых организаций на территории России.