В «Горках Ленинских» открылся сезон сапсерфинга

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» вновь заработала станция сапсефинга Surf Spot, предлагая жителям и гостям округа активный отдых на воде. Здесь можно принять участие в групповом сплаве по реке Пахра или арендовать сап-борд для самостоятельных прогулок. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Что такое сплав на сапе? К нам приходят гости, имы для них проводим сплав на досках по реке по маршруту. На протяжении пути мы обязательно поддерживаем наших гостей, фотографируем, а на обратном пути, пока нас буксирует лодка, мы наслаждаемся прекрасными видами вокруг», — рассказала управляющая сапстанцией на реке Пахра Варвара.

Перед началом сплава проводится инструктаж по технике безопасности и основам управления сап-бордом. Групповой сплав рассчитан на 12 человек и включает путешествие по реке Пахра до дамбы, откуда участников забирает моторная лодка и возвращает на точку старта. Продолжительность сплава — два часа. По окончании сплава участников ждет пикник с вкусными бургерами и чаем.

Станция Surf Spot также предлагает уникальную программу — рассветный сплав, включающий вечерний киносеанс, угощения, ранний завтрак и встречу рассвета на сап-борде. В Ленинском округе станция сапсерфинга Surf Spot также работает на территории национального конного парка «Русь» вблизи поселка Орлово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.