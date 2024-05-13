Суд в Москве впервые взыскал с Euroclear около 17 тыс долларов по частному иску

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В Москве суд впервые удовлетворил иск частного инвестора к Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы впервые в истории удовлетворил иск частного инвестора к европейскому депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки активов на сумму около 17 тысяч долларов, пишет «РБК Инвестиции» .

Суд удовлетворил иск по делу Элиды Хасановой в полном объеме. Сумма взыскания составила 17 835 долларов, из которых 902,5 доллара являются купонным доходом и не попадает под 665-й указ, устанавливающий механизм выплат по замороженным иностранным бумагам.

Партнер Элиды, адвокат юридической группой Paradigma Марат Хасанов заявил, что если европейский депозитарий откажется исполнять решение Арбитражного суда Москвы, он обратится в дружественные иностранные юрисдикции.

Ранее исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн заявила, что конфискация замороженных российских активов может ударить по европейскому рынку, так как это действие пошатнет стабильность депозитария.