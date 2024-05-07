Глава Euroclear предупредила о последствиях конфискации российских активов

сегодня в 21:30

Новый исполнительный директор Euroclear Валери Убрэн заявила, что конфискация замороженных суверенных российских активов подорвет стабильность депозитария и может нанести удар по европейским финансовым рынкам, сообщает ТАСС.

«Конфисковать суверенные российские активы — это открыть ящик Пандоры», — сказала Убрэн в интервью газете Echo.

Она подчеркнула, что депозитарий неоднократно предупреждал американских и европейских властей о последствиях данного решения для баланса и рисков, с которыми сталкивается Euroclear.

Убрэн добавила, что любые решения, подрывающие компанию, будут иметь последствия для глобальных финансовых рынков.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

С начала СВО западные страны заморозили на своих счетах около 300 млрд евро российских активов, из них почти 200 млн евро на счетах бельгийской Euroclear в Евросоюзе.