МО: российские бойцы развернули центр ремонта БПЛА в тыловом районе

сегодня в 05:15

Военнослужащие «Центральной» группировки войск развернули в тыловом районе зоны спецоперации комплекс по ремонту беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Военнослужащие группировки войск „Центр“ организовали центр комплексного обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов, используемых в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении», — сказано в сообщении.

Специалисты круглосуточно ремонтируют дроны. В частности, они заменяют вышедшие из строя узлы и агрегаты. Вместе с этим работа ведется и над захваченными вражескими устройствами.

«Специалисты проектируют и производят различные дополнения к ним, модернизируют системы сбросов боеприпасов, меняют прошивку», — пояснили в МО РФ.

В ремонтном центре также проводятся подготовительные курсы. Бойцов учат работе с различными видами БПЛА.