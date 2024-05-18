МО: российские бойцы развернули центр ремонта БПЛА в тыловом районе
Военнослужащие «Центральной» группировки войск развернули в тыловом районе зоны спецоперации комплекс по ремонту беспилотников, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
«Военнослужащие группировки войск „Центр“ организовали центр комплексного обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов, используемых в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении», — сказано в сообщении.
Специалисты круглосуточно ремонтируют дроны. В частности, они заменяют вышедшие из строя узлы и агрегаты. Вместе с этим работа ведется и над захваченными вражескими устройствами.
«Специалисты проектируют и производят различные дополнения к ним, модернизируют системы сбросов боеприпасов, меняют прошивку», — пояснили в МО РФ.
В ремонтном центре также проводятся подготовительные курсы. Бойцов учат работе с различными видами БПЛА.