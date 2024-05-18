Особенности закупок в медотрасли рассмотрели на спецсекции форума «ГОСЗАКАЗ»

В заключительный день XIX Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ», 17 мая, на сессии «Закупки в сфере здравоохранения» состоялось обсуждение законодательных изменений в отрасли, сообщили в пресс-служба Форума-выставки.

Отмечается, что все нормативные акты имеют сложную структуру, так как них используется большое количество перечней.

Например, механизм «третий лишний» распространяется на 86 видов медизделий. ПП 617 устанавливает ограничение в виде «второй лишний» на 11 видов. ПП 616 запрещает закупку 10 видов медизделий. Критерием для включения в постановление является возможность для отечественных производителей обеспечить полное покрытие внутреннего рынка. Само изделие при этом должно быть включено в Реестр российской промышленной продукции.

В отношении лекарственных препаратов действует иная регуляторика. Актуальные постановления № 1289, 126-Н. ПП 620 ограничивает объединение в одном лоте контракта изделий с разной номенклатурной классификацией.

Чтобы понимать выгоду, производителю необходимо хорошо ориентироваться в обширной базе документов и правил, перечней и списков.

Минфин планирует упорядочить регулирование и стандартизировать все требования. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 октября 2024 года, а положения, касающиеся нормы «второй лишний» — с 1 января 2025 года.

«Медицинский рынок привлекает производителей, поскольку он им понятен, есть гарантированные объемы потребностей государства. Точка отчета для централизации закупочных планов — 2014 год, когда было принято постановление правительства» Елена Максимкина руководитель Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ

Это объясняет успех внедрения долгосрочной контрактации именно в медицинской отрасли. После завершения Минпромторгом информационной реформы ГИСП аналогичные процессы стабилизации спроса и повышения качества планирования закупок, вероятно, произойдут и в индустриальном комплексе.

В медицинской отрасли долгое время пытаются убедить регулятора в целесообразности ограничения в 300 млн рублей на размещение аукционной документации. Однако регулятор пока не согласен.

Также обсуждается проблема ожидания в 10 дней между объявлением победителя аукциона и возможностью заключить контракт. Это объясняется договоренностями в рамках Евразэс. Но представители медотрасли просят снизить этот барьер.

Они также считают барьером профессиональную предквалификацию. Это требование к новому поставщику иметь опыт не менее 20% от цены контракта, если его сумма более 20 млн рублей. Из-за этого за бортом остаются перспективные разработчики.