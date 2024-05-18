Украинские военные рискуют повторить свои ошибки при возведении обороны в Харьковской области, считает старший научный сотрудник аналитического центра Civitas Роберт Кларк, пишет РИА Новости .

В своей статье для Telegraph эксперт обратил внимание на недостроенные укрепления в регионе. Киев, по его мнению, может столкнуться с подобными проблемами по всему фронту.

«Сейчас возникают серьезные вопросы о том, а была ли необходимая оборона вообще построена. <…> Очень тревожно, что все эти проблемы могут повториться по всему фронту, поскольку даже это российское наступление (под Харьковом — ред.) <…> грозит невероятно истощить украинские резервы», — пояснил Кларк.

Все последние поражения ВСУ он связал с халатностью военного управления страны при возведении и построении обороны. Фортификации не были установлены на фоне повальной коррупции в стране.

«На данном этапе Украина попросту не может себе позволить совершать элементарные тактические и оперативные ошибки. Киев должен заново учиться искусству обороны», — резюмировал аналитик.