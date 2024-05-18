Трамп: третья мировая война может начаться за оставшиеся до выборов пять месяцев

США могут оказаться втянуты в третью мировую войну за время оставшихся до президентских выборов пяти месяцев, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости .

Виной тому может стать некомпетентность нынешнего руководства страны, пояснил он в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте.

«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — сказал Трамп.

Оставшиеся месяцы до начала голосования он назвал «опасными» из-за «этого безумца», подразумевая Джо Байдена.

Также Трамп вновь пообещал урегулировать украинский конфликт при победе на выборах. Он уже заявлял о готовности разрешить его за 24 часа.