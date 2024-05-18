Трамп: третья мировая война может начаться за оставшиеся до выборов пять месяцев
США могут оказаться втянуты в третью мировую войну за время оставшихся до президентских выборов пяти месяцев, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
Виной тому может стать некомпетентность нынешнего руководства страны, пояснил он в ходе выступления перед сторонниками в Миннесоте.
«С теми идиотами, которые управляют этой страной, в живых останется не так много людей, потому что сила современного оружия устрашает. В ближайшие пять месяцев мы вполне можем быть ввергнуты в третью мировую войну», — сказал Трамп.
Оставшиеся месяцы до начала голосования он назвал «опасными» из-за «этого безумца», подразумевая Джо Байдена.
Также Трамп вновь пообещал урегулировать украинский конфликт при победе на выборах. Он уже заявлял о готовности разрешить его за 24 часа.