«Ъ»: бросивший гранату в мобилизованных сержант признан виновным

Военнослужащий бросил гранату в своих сослуживцев выпил после празднования старого Нового года и кинул гранату в других бойцов. От взрыва сдетонировали газовые баллоны. Жертвами инцидента стали семь человек. Еще десять получили ранения.

Адвокат Лобовикова попросил присяжных учесть боевые заслуги сержанта, однако подсудимый был признан виновным по всем статьям.

Теперь бывшему командиру грозит пожизненное заключение.