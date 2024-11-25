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Суд в Москве обратил в доход государства Cherry Tower и «Горбушкин двор»

Мещанский районный суд Москвы принял решение национализировать имущество бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина, а также связанные с ним структуры, сообщает РБК .

В судебной иске заявлялось о 27 объектах недвижимости, в том числе бизнес-центрах, торговых комплексах, земельных участках. Общая площадь этих объектов превышает 1,5 млн кв. м.

Среди них — ТЦ «Горбушкин двор», бизнес-центр Cherry Tower, офисные комплексы «Красный богатырь» и т. д.

Ранее Мещанский суд Москвы обратил в доход государства все здание гостиницы «Москва», в том числе находящиеся там пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов.