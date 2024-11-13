РБК: суд в Москве национализировал отель Four Seasons напротив Кремля

сегодня в 02:27

Мещанский суд Москвы обратил в доход государства все здание гостиницы «Москва», в том числе находящиеся там пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный Сезон» и комплекс апартаментов, сообщает РБК .

Как рассказал адвокат бывшего совладельца банка «Югра» Алексея Хотина, в апреле судебные приставы подали иск. По словам юриста, сторона защиты планирует подавать апелляционную жалобу.

Здание гостиницы находится напротив Кремля по адресу улица Охотный Ряд, 2.

Ранее Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС признал «противным основам правопорядка или нравственности» перевод российской структуры IKEA денег за рубеж за оставшиеся в РФ товары.