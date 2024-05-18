Суд Подмосковья признал «безнравственным» перевод структурой IKEA денег за границу

Арбитражный суд Мособласти по требованию ФНС признал «противным основам правопорядка или нравственности» перевод российской структуры IKEA денег за рубеж за оставшиеся в РФ товары, сообщает «Коммерсант» .

Суд обязал ООО «Торг» (российская структура IKEA) выплатить 12,9 млрд рублей в бюджет России. Это, по мнению юристов, может стать опасным прецедентом, так как в случае распространения подобной практики можно изымать в пользу РФ имущество сделкам, признанных судом незаконными.

В январе текущего года ФНС России подала судебный иск с целью оспорить сделки по перечислению 12,9 млрд руб. в пользу аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. В конце апреля суд удовлетворил иск.

Оставшиеся после ухода IKEA с российского рынка товары в ноябре 2022 года выкупил «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». При это выяснилось, что денежные средства по сделке были переведены на зарубежные счета ирландской Fami Limited.

Федеральная налоговая служба РФ расценила действия ООО «Торг» как «сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Согласно ст. 169 Гражданского кодекса РФ, такие сделки позволяют суду взыскать в доход государства все полученное по ней сторонами, действовавшими умышленно.

Ранее российский производитель макаронных изделий, муки и круп «Макфа» обжаловал решение суда о немедленном исполнении национализации.