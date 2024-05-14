«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации

сегодня в 18:52

Российский производитель макаронных изделий, муки и круп «Макфа» во вторник обжаловал решение суда о немедленном исполнении национализации, сообщает РБК .

«По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению. Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», — заявил адвокат Павел Хлюстов.

Ранее Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество АО «Макфа» и связанных с ним компаний. После решения суда о передаче имущества в доход государства компания продолжает работу.

«Макфа» входит в топ-5 крупнейших мировых производителей макаронных изделий, а доля на отечественном рынке макаронных изделий составляет более 23%.