Суд передал в доход государства имущество производителя макарон «Макфа»

сегодня в 18:03

Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства имущество АО «Макфа» и связанных с ним компаний. Об этом рассказали адвокаты Игорь Трунов и Вячеслав Плахотнюк, сообщает « Коммерсант».

По словам адвокатов, они будут обжаловать решение. По иску Генпрокуратуры арестовали 100% АО «Первый хлебокомбинат», АО «Макфа», АО «СМАК», АО «Новая пятилетка», акции АО «Долговское» и другие предприятия на общую сумму 100 трлн рублей.

Ответчиками по иску являются 34 компании и 13 человек. В их число вошли основатель «Макфы» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, бывший гендиректор «Макфы» экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов.

Компания после решения суда о передаче имущества «Макфы» в доход государства продолжает работу штатно.